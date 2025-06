Virtus Bologna in finale | Shengelia guida la vittoria contro Olimpia

Una notte di emozioni indimenticabili, la Virtus Bologna trionfa in finale grazie a Shengelia, che guida la squadra alla vittoria contro l'Olimpia. Con una tattica impeccabile e un cuore grande, i bianconeri conquistano il titolo, scrivendo un'altra pagina di storia. La passione e l’energia sul parquet hanno fatto vibrare il pubblico, lasciando tutti col fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Ma il meglio deve ancora venire...

OLIMPIA 78 VIRTUS BOLOGNA 84 EA7: Mannion 5, Bolmaro 6, Shields 15, Leday 8, Mirotic 30, Flaccadori, Diop 2, Ricci, Brooks 9, Causeur 1, Tonut 2, Caruso ne. All. Messina. SEGAFREDO BOLOGNA: Taylor 6, Hackett 6, Cordinier 14, Akele, Diouf 10, Pajola 3, Shengelia 25, Zizic 8, Belinelli 7, Morgan 5, Accorsi ne. All. Ivanovic. Arbitri: Rossi, Sahin, Quarta. Note: parziali 29-19, 44-42, 59-65. Tiri da due: Olimpia 1530; Virtus 1929.Tiri da tre: 930; 823. Tiri liberi: 2126; 2226. Rimbalzi: 29; 28. La decide lui, papà Shengelia. Perché papà Shengelia? In fondo è lui, a fine partita, a etichettare la Virtus come una grande famiglia.