Virtus Bologna-Brescia finale scudetto basket | le date

La lotta per lo scudetto di basket tra Virtus Bologna e Brescia si avvicina, promettendo un finale emozionante. La serie, che vedrà le due squadre affrontarsi in tre sfide entusiasmanti, prenderà il via giovedì 12 giugno alla Segafredo Arena, con un cuore pulsante di passione e adrenalina. Le date e gli orari delle prime tre sfide sono già ufficiali e trasmesse in diretta televisiva. La battaglia per il titolo è pronta a infiammare i palazzetti italiani...

Bologna, 8 giugno 2025 - Si comincia giovedì 12 giugno alla Segafredo Arena, si bissa due giorni dopo sabato 14 sempre in casa bianconera, mentre la serie si sposterà al PalaLeonessa di Brescia a partire dal 17 giugno. Data delle finali e orari delle prime tre sfide sono già state ufficializzate con tanto delle dirette tv. Si comincia dalla doppia sfida a Bologna, visto il primo posto al termine della stagione regolare della Virtus, con Brescia terza che ospiterà gara 3 ed eventuale gara 4. Le date delle finali. 12 giugno - gara 1, Segafredo Arena (ore 20.30), Virtus-Brescia 14 giugno - gara 2, Segafredo Arena (ore 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna-Brescia, finale scudetto basket: le date

In questa notizia si parla di: Bologna Brescia Virtus Finale

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c’è Trapani… - Mancano pochi giorni all'inizio dei playoff 2025 della Serie A di basket, con grandi sfide in arrivo.

BOLOGNA ELIMINA MILANO E VOLA IN FINALE La virtus chiude la serie vincendo gara 4 (3-1) e raggiunge in finale Brescia! Per Bologna sarà la quinta finale scudetto consecutiva #LBAPlayoff #TuttoUnAltroSport #Basket #Bologna Partecipa alla discussione

Partita bellissima e vittoria meritatissima per la Virtus Bologna, che vince 3-1 la serie contro l'Olimpia Milano. Vincere 2 partite su 2 al Forum è davvero tanta roba. Adesso la Finale contro Brescia che si preannuncia altrettanto bella. #MilanoVirtusBologna Partecipa alla discussione

Bologna vince ancora a Milano, è in finale con Brescia. Olimpia, il fallimento ora è completo - Shengelia e Cordinier trascinano la Virtus in gara 4. L'EA7 è solo Mirotic e dopo tre scudetti consecutivi abdica nel peggiore dei modi ... Segnala gazzetta.it

Virtus Bologna-Brescia, finale scudetto basket: le date - Inizia il conto alla rovescia. Ecco il calendario, dove vedere le partite in tv e quando poter acquistare i biglietti ... Si legge su sport.quotidiano.net

Virtus Bologna – Brescia, quando si gioca la finale scudetto Serie A di basket - Sarà Virtus Bologna - Brescia la finale di basket italiano. Andiamo a vedere quando si giocheranno le partite. tag24.it scrive