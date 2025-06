Vip Master 2025 Baldassari | Vi aspetto a luglio a Milano Marittima

Se la vostra passione sono il tennis e l’intrattenimento di classe, non potete perdervi il Vip Master 2025 a Milano Marittima! Con Patrick Baldassari, anima dell’evento, prontissimo a regalare emozioni indimenticabili, l’estate romagnola si trasformerà nel palcoscenico di un’esperienza esclusiva e coinvolgente. Preparatevi a vivere momenti di puro divertimento e glamour: se la…

“ Vi aspetto tra poche settimane a Milano Marittima, ai Bagni Paparazzi e al Circolo Tennis: ci sarà da divertirsi col Vip Master 2025 “. Parola di Patrick Baldassari, deus ex machina dell’evento con papà Mario. Abbiamo intercettato Patrick in queste ore e possiamo dire che è sembrato davvero molto carico e determinato. La Riviera Romagnola, come di consueto, è pronta a tramutarsi nel tempio del divertimentificio, non ci sono dubbi. Se la kermesse sportiva ‘ Bobo Padel Cup 2025? (il torneo sportivo targato Christian Vieri) è stata presentata, nella giornata di domenica 9 febbraio 2025, a Milano, in occasione della Borsa internazionale del turismo (Bit), il Vip Master Tennis 2025 (34^ edizione) è stato confermato (con grande entusiasmo) anche per la stagione estiva 2025. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it