Violenza nel carcere di Marassi Paita | Orrore inquieta il silenzio di Delmastro

L'orrore nel carcere di Marassi scuote l’opinione pubblica e solleva pesanti interrogativi sulla tutela dei detenuti e sulla gestione delle strutture penitenziarie. La denuncia di Raffaella Paita, presidente di... mette in evidenza un episodio che chiede risposte immediate e trasparenza per evitare che simili tragedie si ripetano.

"Quanto accaduto nel carcere Marassi di Genova assume contorni sempre più terrificanti: un ragazzo di 18 anni, con problemi psichici, è stato violentato, torturato, seviziato per due giorni senza che la Polizia Penitenziaria intervenisse" così in una nota la ligure Raffaella Paita, presidente di.

In questa notizia si parla di: Carcere Marassi Paita Violenza

