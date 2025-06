Violenza choc a Corticella | Io e mio figlio aggrediti al parco da tre ragazzi

Una tranquilla giornata al parco dei Giardini di Corticella si è trasformata in un incubo quando Giuseppe Postiglione, 52 anni, e suo figlio sono stati brutalmente aggrediti da tre ragazzi durante un normale jogging. Pugni, calci, bottigliate e spray urticante hanno spezzato la serenità di quell’angolo di Bologna, lasciando una scia di shock e paura. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza nei parchi pubblici, spesso teatro di episodi di violenza e spaccio.

Bologna, 8 giugno 2025 – " Mi hanno aggredito mentre facevo jogging: sono stato preso a pugni, calci e bottigliate, ci è andato di mezzo anche mio figlio. E ci hanno spruzzato in faccia lo spray urticante. Denunciamo tutto". A raccontare quanto accaduto al parco dei giardini di Corticella, venerdì all’ora di pranzo, è Giuseppe Postiglione, 52 anni, che abita in zona. Frequenta spesso l’area verde e ogni tanto nota e segnala episodi di spaccio, ma una cosa simile non gli era mai capitata. "È stata violenza gratuita – spiega –. Correvo e ascoltavo musica con le cuffie, quando vedo questo ragazzo, mulatto, capelli neri corti, sui 20 anni, che si avvicina sul monopattino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it