Violento scontro frontale tra due auto nel luogo tristemente famoso in cui un motociclista perse entrambe le gambe

Un violento scontro frontale tra due auto a Russi, nel luogo tristemente noto per il tragico incidente di un motociclista, ha attirato l'attenzione della comunità. Fortunatamente, nessuno dei conducenti ha riportato ferite gravi, ma l’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale in questa zona sensibile. L’incidente, avvenuto oggi pomeriggio, sottolinea l’importanza di mantenere alta la prudenza alla guida, soprattutto in aree già segnate da tragedie passate.

Violento scontro frontale tra due auto a Russi ma fortunatamente non si mettono a referto feriti gravi. Si registra un incidente stradale avvenuto intorno alle 15:30 di oggi, domenica 8 giugno, in via Franguelline, tra le località di Godo e San Pancrazio, nel territorio comunale di Russi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Violento scontro frontale tra due auto nel luogo tristemente famoso in cui un motociclista perse entrambe le gambe

