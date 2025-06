Viola di rigore | la Fiorentina Under 14 conquista il Torneo di Abano

La Fiorentina Under 14 ha scritto un’epica pagina nel Torneo di Abano, conquistando il titolo con grinta e passione. Attesa e tensione si sono trasformate in pura adrenalina, regalando a tifosi e appassionati uno spettacolo memorabile. Quando il sole si è lasciato alle spalle, le luci del campo hanno brillato di emozioni pure. La vittoria viola non è solo un trionfo, ma l’inizio di un sogno che continua a crescere.

Hanno atteso il tramonto per accendere la magia. E quando le luci del campo hanno preso il posto del sole, Fiorentina e Legia Varsavia hanno regalato al Torneo Internazionale di Abano Terme una finale semplicemente indimenticabile. Sei gol, emozioni a raffica, rigori da brivido: il sabato sera.

