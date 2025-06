‘Vincere la Coppa del Mondo da club sarebbe enorme per il Chelsea e non solo per il trofeo-£ 100 milioni in premi in denaro li aiuterebbero contro l’ex blues star di altri club della Premier League spiega perché il torneo potrebbe caricare i loro progressi

Vincere la Coppa del Mondo da club rappresenterebbe un traguardo storico per il Chelsea, portando a casa non solo il prestigio mondiale, ma anche un premio di 100 milioni di sterline. Questo successo potrebbe dare una spinta decisiva ai progressi degli Blues, rafforzando la loro posizione in Europa e nel panorama calcistico internazionale. Con la possibilità di accelerare il loro percorso, il team di Todd Boehly si prepara a scrivere una nuova, entusiasmante pagina della sua storia.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Chelsea ha mostrato segni promettenti durante la loro terza stagione sotto la proprietà di Todd Boehly – quest’estate hanno la possibilità di accelerare quel progresso. I Blues tornano in Champions League nel 2025-26 dopo essere arrivato quarto in Premier League, mentre anche la squadra di Enzo Maresca si è ridotta alla vittoria in Conference League. Quest’estate prendono anche parte alla Coppa del Mondo di Club, per gentile concessione del loro trionfo della Champions League sotto Thomas Tuchel nel 2021. Ti potrebbe piacere Perché la Coppa del Mondo di Club è importante per il Chelsea. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - ‘Vincere la Coppa del Mondo da club sarebbe enorme per il Chelsea, e non solo per il trofeo-£ 100 milioni in premi in denaro li aiuterebbero contro l’ex blues star di altri club della Premier League spiega perché il torneo potrebbe caricare i loro progressi

