Vince 500 euro al gratta e vinci riscuote ne compra un altro e ottiene 2 milioni | operaio sbanca

Un semplice gesto al bar si trasforma in una vita da sogno: un operaio toscano, dopo aver vinto 500 euro al gratta e vinci, decide di tentare ancora e conquista ben 2 milioni di euro. Un colpo di fortuna che lascia tutti senza parole e dimostra come talvolta la fortuna possa sorridere nei momenti più inattesi. La sua sorpresa e l’entusiasmo sono contagiosi: continua a leggere per scoprire come questa incredibile storia si è conclusa.

L’operaio toscano della Garfagnana è andato al bar per incassare ma non contento ha deciso di tentare nuovamente la fortuna con un altro tagliando col quale ha vinto 2 milioni di euro. “Anche lui non ci credeva. Evidentemente doveva essere il suo giorno fortunato” hanno dichiarato i gestori del locale di Castelnuovo Garfagnana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

