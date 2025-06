Villaggio in via Roma Ci si può cimentare in discipline atipiche

In un’atmosfera di energia e scoperta, il villaggio di via Roma a Guardamiglio si trasforma in un palcoscenico di discipline atipiche, invitando tutti a cimentarsi in esperienze sportive uniche. L’evento “Sportivamente”, promosso dall’ASD Guardamiglio Smv con il sostegno di enti prestigiosi, sta vivendo il suo momento clou: una giornata dedicata a sport, condivisione e divertimento nel cuore del centro sportivo comunale. Non perdere l’occasione di vivere questa straordinaria manifestazione!

A Guardamiglio e Valloria domenica di sport, scoperta e condivisione. Iniziato ieri, oggi l’evento “Sportivamente”, promosso dall’Asd Guardamiglio Smv, in collaborazione con l’assessorato comunale allo Sport e Tempo libero con il sostegno di Regione, Provincia, Sport e Salute spa e Coni, entra nel vivo. Il cuore dell’iniziativa sarà il centro sportivo comunale di via Roma 2, dove oggi, per tutta la giornata, sarà allestito un vero e proprio villaggio dello sport gratuito. Dalle 9 alle 18.30 si potranno provare numerose discipline, anche insolite, accompagnati da istruttori qualificati: arrampicata su parete da 7,5 metri, kayak in piscina, tiro con l’arco, padel, tennis, mountain bike, ginnastica artistica, pattini a rotelle e in linea, minicross, lotta olimpica, happyhorse, ginnastica dinamica militare, Arsan-surf e tanto altro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Villaggio in via Roma. Ci si può cimentare in discipline atipiche

