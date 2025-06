Villa Pamphilj ipotesi di un unico assassino per la donna e la neonata trovate morte | martedì l’autopsia

Un nuovo giallo scuote Villa Pamphilj: un'ipotesi inquietante prende forma sulla sorte di una donna e della sua neonata, trovate morte in circostanze ancora misteriose. La scena del crimine, con i loro corpi scoperti a distanza di pochi metri e chiusi in sacchi neri, solleva più domande che risposte. Le indagini proseguono a ritmo serrato, cercando di svelare se dietro questa tragedia si cela un unico assassino o qualcosa di più oscuro.

Il cadavere della donna era chiuso in un sacco nero e distante circa 300 metri da quello della piccola di sei mesi rinvenuto tra i cespugli. Oggi nuovi sopralluoghi per continuare le indagini che non escludono alcuna pista. Le telecamere della zona sono state poste al vaglio degli investigatori, con l'obiettivo di individuare chi possa aver abbandonato il corpo della piccola e se il secondo possa essere in qualche modo collegato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Villa Pamphilj, ipotesi di un unico assassino per la donna e la neonata trovate morte: martedì l’autopsia

Ma io dico, come si fa a nascondere due cadaveri in un parco in piena città molto frequentato nei week end? Se non fosse che, come è stato dichiarato, il corpo della donna era chiuso in un sacco, verrebbe da pensare che l'omicidio sia stato commesso propri Partecipa alla discussione

#7giugno Roma Trovati in un parco cittadino i cadaveri di una neonata e di una donna. Entrambe nascoste tra i rovi, a pochi metri l'una dall'altra. Partecipa alla discussione

