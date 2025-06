villa pamphilj identificate donna e neonata trovate morte nessun segno di trascinamento del sacco

Tragedia a Villa Pamphilj: donna e neonata trovate senza vita, nessun segno di trascinamento del sacco solleva numerosi interrogativi. Oggi continuano i sopralluoghi degli investigatori, le telecamere sono sotto analisi e ogni pista rimane aperta. La comunità attende risposte, mentre le indagini si intensificano per scoprire la verità dietro questa drammatica scoperta. Le prossime ore saranno decisive per fare luce su un caso che sconvolge tutti.

Oggi nuovi sopralluoghi per continuare le indagini che non escludono alcuna pista. Le telecamere della zona sono state poste al vaglio degli investigatori, con l'obiettivo di individuare chi possa aver abbandonato il corpo della piccola e se il secondo possa essere in qualche modo collegato.