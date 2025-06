Villa Pamphilj identificate donna e neonata trovate morte | l’autopsia in corso ora

Tragedia a Villa Pamphilj: donna e neonata trovate senza vita, mentre l'autopsia è in corso per chiarire le cause. Nuovi sopralluoghi e l'analisi delle telecamere puntano a fare luce su un caso avvolto dal mistero, senza escludere alcuna pista. Le indagini proseguono con determinazione nel tentativo di ricostruire questa drammatica vicenda e scoprire cosa si nasconda dietro questi tragici eventi.

Oggi nuovi sopralluoghi per continuare le indagini che non escludono alcuna pista. Le telecamere della zona sono state poste al vaglio degli investigatori, con l'obiettivo di individuare chi possa aver abbandonato il corpo della piccola e se il secondo possa essere in qualche modo collegato.

Il giallo a #Roma dei due corpi ritrovati a Villa Pamphilj. Sarebbero state identificate bimba e donna

Sono state identificate la bambina e la donna trovate senza vita ieri a Villa Pamphilj a Roma. Sarebbero originarie dell'Est Europa. Disposte le autopsie per stabilire le cause della morte.

