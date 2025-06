Villa Pamphilj donna e neonata trovate morte | ipotesi duplice omicidio tra senza fissa dimora

Un tragico enigma scuote Villa Pamphilj, dove il ritrovamento di una donna e di una neonata senza vita ha acceso l'attenzione delle indagini. Le autorità stanno setacciando ogni pista, con nuovi sopralluoghi e analisi delle telecamere di sorveglianza per fare luce su questa drammatica vicenda. La comunità si interroga: chi può aver compiuto un gesto così crudo? Le prossime ore saranno decisive per svelare la verità.

Oggi nuovi sopralluoghi per continuare le indagini che non escludono alcuna pista. Le telecamere della zona sono state poste al vaglio degli investigatori, con l'obiettivo di individuare chi possa aver abbandonato il corpo della piccola e se il secondo possa essere in qualche modo collegato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Villa Pamphilj, donna e neonata trovate morte: ipotesi duplice omicidio tra senza fissa dimora

In questa notizia si parla di: Villa Pamphilj Donna Neonata

I corpi di una neonata di pochi mesi e di una donna trovati a Villa Doria Pamphilj a Roma. Prima quello della bambina, da persone che passeggiavano nel parco. Poco dopo il secondo in un sacco nero, non lontano. Qualcuno ha informazioni utili alle indagini Partecipa alla discussione

Ma io dico, come si fa a nascondere due cadaveri in un parco in piena città molto frequentato nei week end? Se non fosse che, come è stato dichiarato, il corpo della donna era chiuso in un sacco, verrebbe da pensare che l'omicidio sia stato commesso propri Partecipa alla discussione

