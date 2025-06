Villa Pamphili vittime identificate come madre quarantenne e figlia di sei mesi | Dall' autopsia nessuna lesione sul corpo della donna

Una tragedia sconvolge Villa Pamphili: una madre di quarant'anni e la sua bambina di sei mesi sono state trovate vittime, senza segni di violenza sulla donna. Gli investigatori seguono una pista misteriosa, basata sulla testimonianza di un uomo visto aggirarsi con qualcosa in braccio nel parco. Cosa nasconde questa inquietante scena? L’indagine si infittisce, mentre il quartiere chiede giustizia e risposte.

