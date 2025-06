Villa Pamphili martedì l’autopsia sulla bimba di 6 mesi e la donna trovate morte

Villa Pamphili si prepara a un importante momento di verità: martedì 10 giugno, l’autopsia chiarirà le cause e i tempi delle tragiche scomparse di una bimba di sei mesi e di una donna trovate morte ieri. La procura di Roma si impegna a fare luce su questa dolorosa vicenda, mentre gli investigatori raccolgono preziose evidenze per risalire alla verità. L’attesa cresce, e con essa la speranza di giustizia.

La procura della Repubblica di Roma ha disposto per martedì 10 giugno l’autopsia sui corpi della bimba di circa 6 mesi e della donna trovate morte ieri pomeriggio a Villa Pamphili. Il sostituto procuratore Antonio Verdi, nei quesiti peritali a cui dovrà rispondere il medico legale nominato, ha chiesto di stabilire innanzitutto la causa e l’orario dei due decessi. Intanto gli investigatori della Squadra Mobile di Roma hanno acquisto le immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti intorno all’area del parco dove sono stati scoperti i corpi. Al vaglio degli inquirenti le denunce di scomparsa presentate negli uffici delle forze dell’ordine nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, martedì l’autopsia sulla bimba di 6 mesi e la donna trovate morte

