Villa Pamphili l' ipotesi choc | un unico assassino

Un episodio inquietante scuote Roma: due vite spezzate nel cuore di Villa Pamphili, il parco più grande della città. La scoperta di una neonata e di una donna assassinata in circostanze ancora misteriose ha scatenato un’ondata di domande e paure. C’è un unico assassino dietro questa tragedia o si tratta di un enigma più complesso? Le indagini sono in corso per fare luce su questo inquietante caso.

Nel pomeriggio del 7 giugno, Villa Pamphili, il più grande parco di Roma, è diventata teatro di una scoperta agghiacciante. Due corpi, quello di una neonata di circa 5-7 mesi e quello di una donna, sono stati rinvenuti a circa 100 metri di distanza l'uno dall'altro. La neonata, trovata nuda tra i cespugli vicino alla Fontana del Giglio, presentava traumi su braccia e gambe, mentre la donna, nascosta in un sacco nero, era in avanzato stato di decomposizione. La scena, descritta come "orribile" dai testimoni, ha sconvolto i frequentatori del parco, un'oasi solitamente affollata da famiglie e sportivi.

