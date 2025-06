Villa Pamphili la verità dall' autopsia sui corpi di neonata e donna | il dna svela chi sono le vittime ipotesi mamma e figlia Il testimone chiave cosa sappiamo

Villa Pamphili torna al centro dell'attenzione: martedì saranno eseguite le autopsie sui corpi della neonata e della donna trovate ieri nel parco romano. Il DNA potrebbe rivelare l’identità delle vittime, ipotizzando un legame madre e figlia, mentre il testimone chiave potrebbe svelare nuovi dettagli sulla tragica vicenda. La Procura si prepara a tracciare un quadro più chiaro di questa triste storia.

Verranno svolte martedì le autopsie sui corpi della donna e della bimba di sei mesi trovati ieri in Villa Pamphili a Roma. La Procura, che nelle prossime ore incardinerà il fascicolo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Villa Pamphili, la verità dall'autopsia sui corpi di neonata e donna: il dna svela chi sono le vittime, ipotesi mamma e figlia. Il testimone chiave, cosa sappiamo

In questa notizia si parla di: Villa Pamphili Corpi Donna

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

#Roma Le novità sul giallo di #VillaPamphili, dove ieri pomeriggio sono stati trovati i corpi di una donna e di una bimba di pochi mesi. La diretta dell'inviata #GR1 Emily de Cesare Partecipa alla discussione

Il giallo dei tempi: la donna "morta 3-4 giorni prima" della bambina. Attesa per autopsia e Dna #VillaPamphili #Roma #8giugno https://iltempo.it/roma-capitale/2025/06/08/news/villa-pamphili-corpi-bambina-donna-chi-erano-autopsia-dna-tempi-madre-e-figlia- Partecipa alla discussione

Donna e bimba trovate morte a villa Pamphili, potrebbero essere madre e figlia - Potrebbero essere madre e figlia la donna e la bimba trovate morte ieri pomeriggio all'interno di villa Pamphili a Roma. Come scrive ansa.it

Villa Pamphili, i corpi ritrovati sono di una madre e della figlia. Si cerca un uomo dell’Est Europa - La donna e la bambina trovate sabato sono madre e figlia. Martedì l’autopsia. Gli inquirenti seguono la pista del duplice omicidio in un contesto di marginalità ... Segnala vanityfair.it

Neonata e donna morte a Villa Pamphili: «Forse mamma e figlia». C'è un sospettato, indagini su un uomo visto con un fagotto - Svolta nelle indagini sul duplice ritrovamento avvenuto a Villa Pamphili, dove sabato 7 giugno sono stati scoperti i corpi senza vita di una donna e di una bambina. Le forze dell’ordine ... Come scrive msn.com