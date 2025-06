Villa Pamphili la scientifica al lavoro | recuperato materiale oggetto di indagine

Villa Pamphili si trasforma in un cantiere di indagini, dove la scientifica lavora instancabilmente sul materiale recuperato. Sono state identificate la bambina e la donna trovate morte sabato pomeriggio, entrambe provenienti dall’Est Europa e conosciute in zona. La loro scomparsa aveva già destato preoccupazione tra i residenti. La scena del ritrovamento si anima di attività investigativa, con oggetti chiave che potrebbero svelare il mistero di questo tragico episodio.

Sono state identificate la bimba e la donna trovate morte sabato pomeriggio a Villa Pamphili a Roma. Secondo quanto apprende l'agenzia LaPresse, le due erano conosciute in zona e una persona aveva segnalato la loro scomparsa. Sarebbero madre e figlia originiarie dell'Est Europa: la donna di circa 40 anni, la bambina tra i 6 e 12 mesi. Nelle immagini l a polizia scientifica al lavoro anche domenica mattina: recuperato oggetto d'indagine.

