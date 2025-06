Villa Pamphili identificate neonata e donna morte | sono mamma e figlia Si cerca un uomo

Un mistero avvolge Villa Pamphili, il cuore verde di Roma, dove da sabato 7 giugno sono stati trovati i corpi di una neonata e di una donna, identificate come madre e figlia. La scoperta ha sconvolto la comunità , mentre le autorità cercano ancora un uomo coinvolto nella vicenda. La vicenda si infittisce di segreti e domande senza risposta, lasciando tutti in attesa di chiarezza e giustizia.

Svolta nel mistero che dal pomeriggio di sabato 7 giugno avvolge Villa Pamphili, il parco più grande della Capitale, dovesono stati trovati senza vita il corpo di una donna e quello di una.

