Villa Pamphili corpi ritrovati Testimoni riconoscono la donna | C’era un uomo con un fagottino

Un sabato pomeriggio apparentemente tranquillo si trasforma in un incubo nel cuore di Villa Pamphili, uno dei parchi più amati di Roma. Tra corpi ritrovati e testimonianze sconcertanti, emergono dettagli inquietanti: una donna riconosciuta da testimoni, un uomo con un fagottino. La scoperta sconvolge la città, aprendo un giallo che richiede risposte immediate e giustizia. Cosa si nasconde dietro questa tragedia?

Un sabato pomeriggio qualunque, in uno dei parchi più grandi e amati di Roma, si è trasformato in teatro dell’orrore. Nell’erba alta di una radura, accanto a un sentiero, un gruppo di ragazzi inizia a gridare. Allertano il 112. Una bambina, apparentemente di sei mesi, giace senza vita, rigida, immobile, sotto il sole. Poche ore dopo, più in là, dentro un sacco nero, viene scoperto anche il corpo di una donna. La notizia si diffonde velocemente. Ma è dopo la pubblicazione che succede qualcosa. Un gruppo di adolescenti legge la notizia online e chiama la polizia. Ricordano un dettaglio: un uomo, sabato, passeggiava nel cuore del parco con in braccio un fagottino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Villa Pamphili, corpi ritrovati. Testimoni riconoscono la donna: “C’era un uomo con un fagottino”

In questa notizia si parla di: Villa Pamphili Corpi Ritrovati

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Corpi ritrovati a Villa Pamphili, la mortuaria porta via la donna - Video Partecipa alla discussione

Giallo a Roma: ritrovati a poche decine di metri di distanza due corpi in un parco. Partecipa alla discussione

Roma, orrore a Villa Pamphili: neonata e donna ritrovate senza vita nel parco - Nel tardo pomeriggio di sabato 7 giugno nel parco pubblico romano sono stati rinvenuti i corpi di una bambina di circa sei mesi e di una donna, ques'ultima chiusa in un sacco nero. L'indagine è in cor ... Come scrive vanityfair.it

Bimba e donna trovate morte a Villa Pamphili. L'ipotesi dell'assassino clochard - AGI - Se non è una identificazione, poco ci manca. I poliziotti della Squadra Mobile di Roma dovrebbero essersi fatti una idea precisa sull'identità della donna e della bambina, di età compresa tra 6 ... Scrive msn.com

Roma, i corpi una donna e una neonata trovati a Villa Pamphili. Attesa per gli esiti dell’autopsia - Milano, 8 giu. (askanews) – Tragica scoperta a Roma: i cadaveri di una neonata di circa sei mesi e di una donna sono stati ritrovati a Villa Pamphili. Il corpo della piccola era nascosto in un cespugl ... Scrive askanews.it