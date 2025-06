Villa Pamphili corpi ritrovati Testimoni riconoscono la donna | C’era un uomo con un fagottino Le autopsie

Un sabato pomeriggio qualunque si trasforma in un incubo tra i sentieri di Villa Pamphili: due corpi trovati, un mistero che sconvolge Roma. Testimoni riconoscono una donna e descrivono un uomo con un fagottino. Le autopsie rvelano dettagli agghiaccianti, mentre le testimonianze si intrecciano in un enigma che scuote la città. Una vicenda che ci invita a riflettere sul confine tra normalità e orrore.

Un sabato pomeriggio qualunque, in uno dei parchi più grandi e amati di Roma, si è trasformato in teatro dell’orrore. Nell’erba alta di una radura, accanto a un sentiero, un gruppo di ragazzi inizia a gridare. Allertano il 112. Una bambina, apparentemente di sei mesi, giace senza vita, rigida, immobile, sotto il sole. Poche ore dopo, più in là, dentro un sacco nero, viene scoperto anche il corpo di una donna. La notizia si diffonde velocemente. Ma è dopo la pubblicazione che succede qualcosa. Un gruppo di adolescenti legge la notizia online e chiama la polizia. Ricordano un dettaglio: un uomo, sabato, passeggiava nel cuore del parco con in braccio un fagottino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Villa Pamphili, corpi ritrovati. Testimoni riconoscono la donna: “C’era un uomo con un fagottino”. Le autopsie

