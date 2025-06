vigili del fuoco perdite e crolli nella caserma

Le ripetute perdite d’acqua nella caserma dei vigili del fuoco di Aulla hanno causato il crollo di parte dell’intonaco dal soffitto, rendendo inaccessibile l’area degli armadietti e dei vestiti di emergenza. Un episodio che mette a rischio la sicurezza e l’efficienza dei soccorritori locali. La pronta segnalazione all’amministrazione comunale ha attivato un sopralluogo tecnico entro le prossime 48 ore, per avviare interventi urgenti di ripristino e garantire nuovamente la piena operatività.

Le perdite d’acqua ripetute nella caserma dei vigili del fuoco di Aulla alla fine hanno fatto crollare parte dell’intonaco dal soffitto costringendo a rendere inaccessibile l’area della caserma dove sono sistemati gli armadietti del personale con il vestiario per gli interventi di emergenza. E’ successo ieri e una segnalazione è stata subito inviata all’amministrazione comunale che ha predisposto un sopralluogo tecnico entro 48 ore, per avviare immediatamente i lavori di messa in sicurezza delle aree interessate dal distacco che riguardano il locale dove sono posizionati gli armadietti di partenza del personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it