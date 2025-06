Vieni a conoscere tutti i pet in cerca di casa a Milano

fare la differenza. Vieni a conoscere tutti i pet in cerca di casa a Milano e scopri come un gesto d’amore può cambiare una vita. Insieme possiamo offrire a questi amici pelosi una seconda possibilità di felicità e serenità. Non perdere l’occasione di rendere questa estate speciale anche per loro: adotta, condividi e diffondi il messaggio di speranza. Perché ogni anima merita una famiglia.

Con l'arrivo dell'estate, le giornate si allungano, le vacanze si avvicinano. e, purtroppo, aumentano anche gli abbandoni. Migliaia di cani ogni anno vengono lasciati soli, spaventati e senza una casa, proprio nel periodo in cui dovrebbero correre liberi e felici sotto il sole. Ma tu puoi.

