Vieira rinnova col Genoa | Tutto naturale! L’Inter lo aveva sondato

Patrick Vieira rinnova con il Genoa, firmando un contratto fino al 2027. L’allenatore francese, inizialmente sondato anche dall’Inter come possibile erede di Inzaghi, ha scelto di continuare a guidare i rossoblù. La decisione del tecnico si inserisce in un contesto di grande fiducia e ambizione per il club ligure, che punta a consolidarsi nel campionato. Alla fine, l’Inter ha deciso...

Vieira rinnova con il Genoa. L’Inter lo aveva sondato come eventuale erede di Simone Inzaghi. Il tecnico francese ha commentato. COMUNICATO UFFICIALE – Arriva il comunicato sul rinnovo di Patrick Vieira con il Genoa: “Il Genoa CFC comunica di aver esteso il contratto dell’allenatore Patrick Vieira fino al 30 giugno 2027 “. L’allenatore francese era stato sondato pure dall’Inter per il dopo Simone Inzaghi. Alla fine, il club nerazzurro ha deciso di virare su Cristian Chivu. Inoltre, Vieira sarebbe stato libero solamente dal 1° luglio e solo dopo aver pagato la clausola da 500 mila euro. ANCORA INSIEME – Vieira ha commentato in questo modo il rinnovo: « È stato un periodo molto intenso da quando sono arrivato a Genova lo scorso novembre. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Vieira rinnova col Genoa: «Tutto naturale!» L’Inter lo aveva sondato

In questa notizia si parla di: Vieira Genoa Rinnova Inter

Badelj saluta il Genoa, il saluto di Vieira: «Perdiamo un giocatore importante. Atalanta? Ecco chi manca» - Nella conferenza stampa di oggi, Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha affrontato la partenza di Badelj, descrivendolo come un giocatore fondamentale.

#Inter - #Fabregas ha detto no. Chiusura del #Genoa per #Vieira, #Chivu rinnova domani col #Parma. Il nome nuovo per la panchina è #Pirlo, chieste informazioni anche per #DeRossi Partecipa alla discussione

? Cristian Chivu è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore dell’Inter. Dopo la trattativa saltata con Cesc Fabregas e Vieira che ha deciso di mantenere la parola data con il Genoa e con cui verrà ricompensato con un adeguamento di contratto e un rin Partecipa alla discussione

UFFICIALE - Genoa, Vieira rinnova fino al 2027. "Sto bene qui, il prolungamento la cosa più naturale" - Patrick Vieira e il Genoa hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 2027 dell'allenatore francese. Dopo essere stato accostato all'Inter per la successione di ... Si legge su msn.com

Dopo aver sfiorato l'Inter, Vieira rinnova col Genoa: c'è la firma sul nuovo contratto fino al 2027 - Dopo che è evaporata l'ipotesi Inter, che lo aveva cercato negli ultimi giorni così come Atalanta e Fiorentina, il Genoa e Patrick Vieira hanno trovato un accordo per il prolungamento del contratto, a ... msn.com scrive

UFFICIALE - Genoa, Vieira rinnova fino al 2027: "Prolungare è stata la cosa più naturale" - Il Genoa CFC comunica di aver esteso il contratto dell’allenatore Patrick Vieira fino al 30 giugno 2027. “Siamo felici e orgogliosi di proseguire questo percorso insieme a Patrick – il commento del CE ... Si legge su napolimagazine.com