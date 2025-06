Videoamatrice morì a causa di una grave malattia | concorso per reel organizzato in sua memoria

In ricordo di Videoamatrice, scomparsa prematuramente a causa di una grave malattia, si terrà questa sera un emozionante concorso per reel intitolato "La vita è bella". L’evento, organizzato dall’associazione di promozione sociale, celebra la bellezza della vita e la creatività dei partecipanti. Appuntamento alle 20 nell’atrio del castello Normanno Svevo di Mesagne: un'occasione speciale per condividere storie che ispirano speranza e gioia.

MESAGNE - SI svolgerà questa sera, domenica 8 giugno alle ore 20, nell'atrio del castello Normanno Svevo di Mesagne, l'evento di premiazione dei vincitori della seconda edizione del concorso per reel a tema "La vita è bella". L'iniziativa è organizzata dall'associazione di promozione sociale.

