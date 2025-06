VIDEO Sudore fatica e tanti sorrisi | alla scoperta di Vitulano con la ‘Vivi Santa Croce’

Immergiti nell'emozione della ‘Vivi Santa Croce’, una sfida che unisce sudore, fatica e sorrisi in un contesto mozzafiato. Nonostante siano appena due edizioni, questa gara podistica è già diventata un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’adrenalina e del paesaggio. Scopri come i corridori hanno affrontato il percorso ad alta quota tra insidie e meraviglie, lasciando un segno indelebile nel cuore di Vitulano…

Tempo di lettura: < 1 minuto Due sole edizioni ma tanto basta per far apparire la ‘Vivi Santa Croce’ come gara temutissima per un percorso altalenante e pieno di insidie. La gara podistica che si è tenuta a Vitulano, però, ha saputo affascinare per la sua competizione e soprattutto per uno scenario che ha messo in mostra il borgo con i monti a fare da cornice. Circa un centinaio i partecipanti alla competizione messa in piedi dalla Bocciofila Santa Croce con il patrocinio del Comune di Vitulano e la collaborazione degli Amatori Podismo Benevento e della Valanga Vitulanese. Un percorso duro, come detto, saliscendi in quantità che hanno messo a dura prova le gambe di ogni singolo atleta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

