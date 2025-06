VIDEO | Salvare Villa Pugliatti per progettare un futuro migliore battaglia per la tutela di un patrimonio da non disperdere

Nel cuore della nostra regione si svolge una lotta appassionata per salvare Villa Pugliatti, un patrimonio unico e prezioso che rischia di essere disperso. Nonostante il riconoscimento di valore storico e culturale, il Comune si oppone alla tutela, aprendo una battaglia legale che dura da oltre un anno. È una sfida per preservare un simbolo del nostro passato e costruire un futuro sostenibile. La vicenda ci invita a riflettere sull'importanza di tutelare le nostre radici.

"Rappresentiamo un unicum per la Regione, ma contro questo parere vincolante, si è opposto il Comune". E' la battaglia, l'ennesima, che i proprietari di villa Pugliatti stanno combattendo da ormai un anno a questa parte, per poter continuare ad esistere e non scomparire in favore della piastra. 🔗 Leggi su Messinatoday.it