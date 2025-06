VIDEO Riparte la Witch League | tutti a caccia dei FourteenPop

Sei pronto a rivivere l'emozione della Witch League? Dopo il successo della prima edizione, la seconda stagione si prepara a infuocare il campo, con sedici squadre pronte a sfidarsi per conquistare i FourTeen Pop. L’attesa è alle stelle e le iscrizioni, ormai chiuse, dimostrano quanto questa competizione sia diventata un appuntamento imperdibile. Cambia anche lo scenario, ma l’energia e la passione sono sempre le stesse: ecco tutto quello che devi sapere.

Tempo di lettura: 2 minuti Manca poco e si ritorna in campo per la seconda edizione della Witch League. Quella che era solo una grande scommessa nella scorsa estate, adesso è diventata una certezza attesa con una richiesta che ha costretto gli organizzatori a dover anche rifiutare iscrizioni. Sedici squadre, divise in quattro gironi, tutte a caccia dei FourTeen Pop, vincitori della prima e storica edizione. Cambia anche lo scenario, non le regole di base, quelle ormai sono una certezza, tra cartellini, rigore presidenziale, influencer, telecronaca dissacrante sui canali social e dado gigante. Si passa dall’ Olmeri Sport Village al Centro sportivo Francesca in località Cesine a San Giorgio del Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it