VIDEO Pazzesche! Le ragazze della Volare battono Pozzuoli e tornano in B2

Un'impresa straordinaria, quella delle ragazze della Volare Benevento, che contro ogni aspettativa hanno battuto Pozzuoli e conquistato la promozione in Serie B. Dopo una stagione fatta di sfide e rinascite, il loro cuore e impegno hanno scritto una vittoria indimenticabile, simbolo di coraggio e passione. È il momento di celebrare un sogno diventato realtà : la storia continua, e questa è solo l’inizio...

Tempo di lettura: 2 minuti Che impresa. Un sogno costruito punto dopo punto, set dopo. La Volare Benevento scrive una delle pagine più belle della sua storia recente, conquistando la vittoria nella finale play off contro la Pallavolo Pozzuoli. Un traguardo cercato, voluto e raggiunto con determinazione e maturità , dopo una stagione altalenante tra infortuni e cambi al vertice, che ha visto le giallorosse crescere partita dopo partita fino all’exploit decisivo. Il successo per 3-1 (22-25; 25-23; 25-27; 22-25) in gara 3 chiude una serie che aveva preso una piega non facile dopo la sconfitta iniziale in casa delle puteolane, ma la Volare ha reagito con orgoglio ribaltando tutto prima tra le mura amiche e poi gettando il cuore oltre l’ostacolo nella sfida decisiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it