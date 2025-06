VIDEO | Migliaia di persone in strada e alla nave di Cascella per la festa dopo la promozione in serie B

hanno invaso le strade di Pescara, trasformando la città in un vero e proprio cuore pulsante di gioia e passione. La notte è diventata un inno alla vittoria, con cori, balli e sorrisi che hanno unito intere generazioni in un festeggiamento indimenticabile. È stato un momento di pura emozione, simbolo di una comunità che sogna e vive per il suo amore sportivo. E questa festa resterà impressa nei ricordi di tutti, segnando un nuovo capitolo di storia per il Pescara.

Come prevedibile è andata avanti per tutta la notte, complice anche la fine della partita dopo la mezzanotte, la grande festa in città per la promozione in serie B del Pescara. Pochi minuti dopo il fischio finale, infatti, migliaia di tifosi e di cittadini provenienti anche dai comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - VIDEO | Migliaia di persone in strada e alla nave di Cascella per la festa dopo la promozione in serie B

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Video Migliaia Persone Strada Nave Cascella Festa Dopo Promozione Serie B

Santa Rita accende Cascia. Migliaia di fedeli in arrivo nella settimana della festa - Santa Rita accende Cascia, attirando migliaia di fedeli nella settimana della festa. Tra processioni, momenti di pace e riconciliazione, la città si prepara a accogliere pellegrini e devoti da tutto il mondo.

Una festa tutta rossoblù: cori, coppa e medaglie per il Samb day. In migliaia in piazza celebrano la promozione in C - SAN BENEDETTO Un Samb day mai visto prima: in migliaia alla festa per la promozione in Serie C della squadra di San Benedetto iniziata in mattinata e proseguita dalle 18.30 nell’area portuale, quando ... Da corriereadriatico.it

Una festa tutta rossoblù: cori, coppa e medaglie per il Samb day. In migliaia in piazza celebrano la promozione in C - SAN BENEDETTO Un Samb day mai visto prima: in migliaia alla festa per la promozione in Serie C della squadra di San Benedetto iniziata in mattinata e proseguita dalle 18.30 nell’area portuale ... msn.com scrive

Sambenedettese promossa in serie C, espolde la festa - (ANSA) - ROMA, 13 APR - Festa grande a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per la promozione in serie C della Sambenedettese ... Al triplice fischio, migliaia di persone hanno iniziato ... Riporta msn.com

Migliaia di bandiere sventolano !!!! promozione 2010 974.MOV