VIDEO | In Vico Bozzo risalita di fogna in casa grossi disagi per le famiglie

Le famiglie di Vico Bozzo 41 al Villaggio Pace vivono un incubo quotidiano a causa della risalita di fogna nelle loro case, un problema che perdura dal 28 maggio. Il consigliere comunale Alessandro Russo denuncia un rischio igienico-sanitario crescente e l’inefficacia delle soluzioni temporanee di AMAM. È ora di intervenire con urgenza per garantire sicurezza e dignità alle persone coinvolte.

