VIDEO IN – Tarantino | Chivu all’Inter valorizziamo calciatori e addetti ai lavori

Massimo Tarantino, Responsabile del Settore Giovanile dell'Inter, oggi ha parlato dal palco del "Festival della Serie A" riguardo il lavoro del club nerazzurro con i giovani e di seconda squadra in Serie C. Insieme a lui anche Pierluigi Carta, responsabile del settore giovanile del Cagliari, Angelo Carbone del Sassuolo. La nostra inviata Elisa Luceri ha raccolto le dichiarazioni del dirigente nerazzurro. ENORME SODDISFAZIONE – Massimo Tarantino elogia il percorso del settore giovanile dell'Inter, in particolare la Primavera, che oltre ad essere campione d'Italia, ha anche visto cinque dei giovani talenti fare l'esordio in prima squadra: «Per noi è stata una stagione bella per le esperienze che ci ha portato, certificata con la vittoria dello scudetto.