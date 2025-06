VIDEO IN – Tarantino | All’Inter valorizziamo giovani calciatori e allenatori! Vedi Chivu

All’Inter, ogni talento, giovane o allenatore, trova la sua strada verso il successo. Durante il “Festival della Serie A,” Massimo Tarantino ha condiviso con entusiasmo l’impegno del club nel valorizzare le future stelle del calcio, come Chivu e altri promettenti talenti emergenti. La nostra inviata Elisa Luceri ha catturato le sue parole, sottolineando come il lavoro del settore giovanile nerazzurro rappresenti un pilastro fondamentale per il futuro del calcio italiano.

Massimo Tarantino, Responsabile del Settore Giovanile dell’Inter, oggi ha parlato dal palco del “Festival della Serie A” riguardo il lavoro del club nerazzurro con i giovani e di seconda squadra in Serie C. Insieme a lui anche Pierluigi Carta, responsabile del settore giovanile del Cagliari, Angelo Carbone del Sassuolo. La nostra inviata Elisa Luceri ha raccolto le dichiarazioni del dirigente nerazzurro. ENORME SODDISFAZIONE – Massimo Tarantino elogia il percorso del settore giovanile dell’Inter, in particolare la Primavera, che oltre ad essere campione d’Italia, ha anche visto cinque dei giovani talenti fare l’esordio in prima squadra: «Per noi è stata una stagione bella per le esperienze che ci ha portato, certificata con la vittoria dello scudetto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - VIDEO IN – Tarantino: «All’Inter valorizziamo giovani calciatori e allenatori! Vedi Chivu»

