VIDEO | Il doppio giallo di Villa Pamphili ecco dove sono stati ritrovati i corpi della bimba e della donna

Un enigma inquietante scuote Villa Pamphili: il doppio giallo che ha sconvolto la tranquilla area di via Leone XIII. Nel pomeriggio di sabato, sono stati trovati i corpi di una neonata e di una donna, due vite spezzate in circostanze ancora avvolte nel mistero. La comunità si interroga sulle cause di questa tragedia che ha lasciato tutti senza parole, aprendo una ferita aperta nel cuore della città.

Il corpo senza vita di una neonata, presumibilmente di sei mesi, è stato rinvenuto nel pomeriggio di sabato a Villa Pamphili, sul versante di via Leone XIII. Un paio d'ore dopo un'altra macabra scoperta: a poche centinaia di metri di distanza è stato rinvenuto il cadavere di una donna in un sacco. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - VIDEO | Il doppio giallo di Villa Pamphili, ecco dove sono stati ritrovati i corpi della bimba e della donna

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Donna Doppio Giallo Villa

Bimba di 6 mesi e una donna trovate morte a Roma. Cosa sappiamo sul doppio giallo di Villa Pamphili - Un tragico enigma scuote Roma: una bimba di sei mesi e una donna sono state trovate morte nel quartiere Villa Pamphili.

VIDEO | Il doppio giallo di Villa Pamphili, parla una testimone - Il gruppo che ha trovato il cadavere di una donna è arrivato nella zona del ritrovamento sotto i rovi per via del forte odore ... Secondo romatoday.it

Bimba di 6 mesi e una donna trovate morte a Roma. Cosa sappiamo sul doppio giallo di Villa Pamphili - Gli investigatori propendono per un duplice omicidio. Nella prossime ore verranno effettuati i test del Dna per determinare l'eventuale grado di parentela ... Da romatoday.it

Giallo di Villa Pamphili, testimoni: "Sbbiamo visto una donna in stato confusionale" - «Abbiamo visto una donna in stato confusionale, che aveva le mani nei capelli e scuoteva la testa. Noi stavamo camminando, era di carnagione ... Secondo iltempo.it

World's tallest female volleyball player in #tallwoman #tallgirlfriend #volleyball #usa