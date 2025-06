VIDEO | Fermato in stazione con due chili di oppio in valigia

Un arresto clamoroso a Lavinio Lido di Enea: un uomo di 66 anni, sospettato di traffico di droga, è stato fermato con due chili di oppio in valigia. La scoperta, avvenuta durante un normale servizio di pattuglia, sottolinea ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio. La vicenda mette in evidenza quanto sia fondamentale la vigilanza costante per tutelare la sicurezza dei cittadini...

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione di Lavinio Lido di Enea hanno arrestato in flagranza di reato un 66enne di origini indiane perché trasportava oppio pronto per lo spaccio. I militari, durante il servizio perlustrativo pomeridiano, hanno notato l'uomo, già noto alle forze.

