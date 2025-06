VIDEO | Contesse rivive nella notte bianca voluta per il centenario della Calispera

Una serata indimenticabile che ha rivitalizzato il centro storico e rafforzato il senso di comunità. La notte bianca, organizzata in occasione del centenario della Calispera, ha visto protagonisti spettacoli, musica e momenti di condivisione, testimoniando come l’unione possa ricostruire non solo edifici, ma anche legami profondi. Una celebrazione che resterà nel cuore di tutti, dimostrando che insieme si può davvero rinascere.

"Collaborare con tutti per ritrovare uno spazio di incontro nell'anniversario di una Chiesa", con queste parole il parroco della parrocchia di S.Maria Immacolata, Cleto D'Agostino, celebra il successo della notte bianca per i 100 anni dalla ricostruzione della Chiesa della Calispera. Una serata.

