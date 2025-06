VIDEO | Cody Rhodes e Jey Uso aizzano i fan dopo la messa in onda di Money In The Bank

in onda di Money in the Bank, Cody Rhodes e Jey Uso hanno acceso la passione dei fan con discorsi carichi di energia e determinazione. Sul ring dell’Intuit Dome di Inglewood, i due protagonisti hanno celebrato la vittoria epica contro John Cena e Logan Paul, lasciando il pubblico emozionato e desideroso di vedere cosa succederà prossimamente. La scena si chiude con un’ultima sfida aperta: il futuro della WWE è più incerto che mai.

Cody Rhodes e Jey Uso hanno parlato alla folla dopo la loro vittoria nel main event di Money In The Bank dall’Intuit Dome di Inglewood, California. Il duo ha affrontato la coppia formata da John Cena e Logan Paul. L’American Nightmare è stato in grado di fermare il primo alla fine, grazie al ritorno di R Truth. Il PPV è terminato con i vincitori in piedi sul ring mentre John e Logan guardavano increduli. A telecamere spente. Appena dopo la messa in onda del PPV, la coppia perdente ha lasciato l’arena. Sia Cody che Jey, invece, sono rimasti sul quadrato per un po’. Rhodes ha ricordato che questo era il suo primo match dopo la sconfitta a WrestleMania 41 e ha detto ai fan che non poteva esserci posto migliore per questo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - VIDEO: Cody Rhodes e Jey Uso aizzano i fan dopo la messa in onda di Money In The Bank

