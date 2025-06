Vico Equense una festa di sapori e di solidarietà

Vico Equense si prepara a vivere tre giorni di pura emozione, tra sapori autentici e momenti di solidarietà. Dal 9 all’11, la manifestazione gastronomica ideata dallo chef Gennaro Esposito trasforma il paese in un grande ristorante a cielo aperto, attirando appassionati e gourmet da ogni dove. Un’occasione unica per gustare eccellenze, scoprire nuovi talenti e contribuire a cause benefiche. Un evento imperdibile che unisce gusto e cuore.

Dal 9 all'11 torna la manifestazione gastronomica organizzata dallo chef Gennaro Esposito nella località che lui stesso ha posto sulla mappa dei gourmet. Grandi cuochi, artigiani e piccoli produttori, tour di assaggi, degustazioni di vini, masterclass, un intero paese trasformato in un ristorante a cielo aperto. E tutto il ricavato degli eventi sarà devoluto a enti benefici attivi in ambiti diversi.

In questa notizia si parla di: Vico Equense Festa Sapori

