Vicenza sedicenne accoltellato al torace per una rapina

Una tranquilla serata a Vicenza si è trasformata in un incubo quando un sedicenne è stato vittima di un'aggressione violenta durante una rapina. Accoltellato al torace, il ragazzo lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva pediatrica. La vicenda ha scosso la comunità, sollevando interrogativi sulla sicurezza nelle zone residenziali e sull’urgente bisogno di interventi efficaci. La polizia sta indagando per fare chiarezza su quanto accaduto.

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato al torace nella tarda serata di ieri a Vicenza, in una zona residenziale e molto frequentata a ridosso del centro storico. Le sue condizioni sono gravissime: è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale cittadino. L'aggressione è avvenuta in via Cattaneo, un'area densamente abitata e con un ampio parcheggio pubblico. A soccorrere il giovane sono stati i sanitari del Suem 118, allertati da alcuni passanti. I medici gli hanno prestato le prime cure sul posto e lo hanno poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso. Forze dell'ordine al lavoro: si cerca l'aggressore.

