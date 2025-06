Vicenza | accoltellato16enne gravissimo

Un grave episodio scuote Vicenza: un 16enne è stato brutalmente accoltellato al torace e si trova in condizioni critiche. L'aggressore, un coetaneo, potrebbe aver agito per motivi ancora da chiarire, forse legati a una rapina sfociata in tragedia. L'episodio è avvenuto nelle vicinanze del centro storico, attirando l'attenzione dei passanti che hanno dato l'allarme. La comunità si chiede cosa abbia portato a questa violenza e quali siano le prossime mosse delle autorità.

12.11 Un 16enne è in gravissime condizioni, all'ospedale di Vicenza, dopo essere stato accoltellato al torace. A colpirlo sarebbe stato un coetaneo, per motivi ancora non chiariti. Tra le piste anche quelle di una rapina finita male. L'accoltellamenbto in una zona vicina al centro storico; a dare l'allarme alcuni passanti nella zona molto popolosa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16enne accoltellato al torace, ipotesi tentata rapina: le condizioni del ragazzo sono gravi - VICENZA – Nella serata di sabato 7 giugno in via Cattaneo, Vicenza, un ragazzo di soli 16 anni è stato accoltellato al torace in circostanze ancora poco chiare. L’adolescente, di origine albanese, è s ... Secondo nordest24.it

