Vicenza 16enne albanese accoltellato nella notte

Gravi ferite, ma non è in pericolo di vita. Il giovane si è mostrato reticente nel fornire spiegazioni utili agli investigatori. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Vicenza, 16enne albanese accoltellato nella notte

In questa notizia si parla di: Vicenza 16enne Albanese Accoltellato

Vicenza: accoltellato,16enne gravissimo - Un grave episodio scuote Vicenza: un 16enne è stato brutalmente accoltellato al torace e si trova in condizioni critiche.

Vicenza, 16enne accoltellato per una rapina: è in terapia intensiva - Un ragazzo minorenne è stato accoltellato al torace in un parcheggio di Vicenza, ieri sera intorno alle 22.30. A dare l’allarme, secondo quanto si apprende, alcune persone all’interno di un locale poc ... Come scrive msn.com

Aggressione in pieno centro a Vicenza: ragazzo accoltellato è grave - Vicenza, accoltellato un sedicenne in via Cattaneo durante un presunto tentativo di rapina. Il giovane è ricoverato in terapia intensiva pediatrica, le condizioni restano molto gravi. Da notizie.it

Accoltellato al petto a Vicenza, 16enne ricoverato in terapia intensiva: è grave, caccia all’aggressore - Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato al petto nella tarda serata di sabato 7 giugno a Vicenza, in una zona limitrofa al centro storico ... Come scrive fanpage.it