Vicenza 16enne accoltellato per una rapina | è in terapia intensiva

Un grave episodio scuote Vicenza: un ragazzo di soli 16 anni, vittima di una cruenta rapina, si trova ora in terapia intensiva. L’aggressione, avvenuta in un parcheggio poco distante da un locale, ha lasciato la comunità sgomenta. La delicata situazione del giovane albanese richiede attenzione e solidarietà mentre le indagini cercano di fare luce su questo inquietante episodio. La città si stringe intorno alla famiglia del ragazzo, sperando in un suo pronto recupero.

Un ragazzo minorenne è stato accoltellato al torace in un parcheggio di Vicenza, ieri sera intorno alle 22.30. A dare l’allarme, secondo quanto si apprende, alcune persone all’interno di un locale poco distante dove il giovane, di origine albanese, era giunto per chiedere aiuto dopo l’aggressione. Il ragazzo è stato quindi trasportato d’urgenza dal 118 all’ospedale San Bortolo, dove è ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica ma non in pericolo di vita. L’aggressione è avvenuta nella zona del Park Cattaneo. Si tratta di un luogo frequentato da spacciatori e assuntori di droga, non lontano dalla stazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vicenza, 16enne accoltellato per una rapina: è in terapia intensiva

In questa notizia si parla di: Accoltellato Terapia Intensiva Vicenza

