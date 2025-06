Vicenza 16enne accoltellato al petto | non è in pericolo di vita

Un drammatico episodio scuote Vicenza: un ragazzo di appena 16 anni è stato ferito gravemente al petto in una zona vicino al centro storico. Ora si trova in terapia intensiva, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Le indagini delle forze dell'ordine stanno cercando di fare luce su questo gesto inquietante, alimentando un crescente senso di preoccupazione tra i cittadini. Proseguiranno le verifiche per capire cosa abbia scatenato questa violenta aggressione.

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato al torace nella tarda serata di ieri a Vicenza, in una zona limitrofa al centro storico, e si trova ora ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di terapia intensiva pediatrica all'ospedale. Secondo una prima ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, a colpirlo sarebbe stato un altro giovane, forse un suo coetaneo, per motivi ancora da chiarire. Una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti è quella di una tentata rapina finita nel sangue, ma non si escludono altre piste. Per avere un quadro più preciso potrebbero essere utili le dichiarazioni del ferito, residente in città, quando sarà in grado di rispondere alle domande.

