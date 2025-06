Vianese sfida Monastir al Mirabello per la finale degli spareggi nazionali di Eccellenza

prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo, alimentando la passione e l’orgoglio di una tifoseria entusiasta. In questa sfida cruciale, ogni passo sarà determinante per avvicinare il sogno della finale nazionale e lasciare il segno nel cuore del calcio reggiano.

Scrivere un'altra pagina di storia nel tempio del calcio reggiano. A distanza di una settimana, la Vianese ritorna allo stadio Mirabello per l'andata della finale degli spareggi nazionali di Eccellenza, ospitando (ore 15.30) i sardi del Monastir in un palcoscenico da brividi dove si punta a migliorare le 2000 presenze dell'ultimo match. La truppa di mister Umberto Sarnelli ha eliminato con un doppio hurrà i marchigiani del Montecchio Gallo e si appresta a disputare il 46° impegno ufficiale in questa stagione da matricola assoluta con all'orizzonte il traguardo Serie D riservato alle 7 formazioni che trionferanno in questo secondo round sempre sui 180'.

