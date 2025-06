Viale Abruzzi le ultime ore prima dell’omicidio di Sueli | Ho bevuto vino birre Campari Poi la lite

Le ultime ore prima dell’omicidio di Sueli Barbosa a Viale Abruzzi sembrano svelare un piano crudele e dettagliato, orchestrato con freddezza e calcolo. Tra vino, birre e Campari, si consumava una serata che avrebbe portato a una tragedia annunciata. La procura descrive un tutto studiato per infliggere sofferenze prolungate, rivelando l’orrore di un omicidio volontario aggravato da un legame profondamente distrutto. La verità sta emergendo, portando alla luce un episodio che scuote Milano.

Milano – Un piano studiato nei dettagli affinché Sueli Barbosa avesse una morte lenta, atroce e consapevole: “Con sofferenze prolungate, non solo prevedibili, ma ricercate da chi ha creato le condizioni perché l’evento si sviluppasse proprio con quelle caratteristiche”. Così scrive la procura nella richiesta di arresto per Michael Pereira, 45 anni brasiliano come la sua compagna Suel i, con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal legame di convivenza, dai futili motivi, dalla premeditazione e dalla crudeltà. Aggravanti da ergastolo. Sueli, come hanno raccontato i vicini, ha tentato di mettersi in salvo, quando ha capito di essere rimasta imprigionata dalle lingue di fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Viale Abruzzi, le ultime ore prima dell’omicidio di Sueli: “Ho bevuto vino, birre, Campari. Poi la lite”

