Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2025 ore 19 | 25

Ben ritrovati a tutti gli automobilisti del Lazio: ecco il consueto aggiornamento sulla viabilità alle 19:25 dell’8 giugno 2025. La situazione vede code e rallentamenti su diverse arterie, tra cui l’A1 Roma-Napoli e la A24 Roma-Teramo, a causa di incidenti e traffico intenso. Restate con noi per le ultime notizie e consigli utili per affrontare al meglio il vostro viaggio. La vostra sicurezza e puntualità sono la nostra priorità.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo le autostrade sulla A1 Roma Napoli un incidente la causa delle code tra Colleferro e Valmontone in direzione Roma sulla 91 Roma Fiumicino traffico intenso tra via Portuense il raccordo anulare in direzione Eur sulla A24 Roma Teramo rimosso l'incidente avvenuto tra Castel Madama e Tivoli in direzione Roma la circolazione è tornata scorrevole ci spostiamo sulle consolari sulla statale Aurelia code per traffico all'altezza dello svincolo di Torre in Pietra in direzione del raccordo anulare e più avanti all'altezza di Malagrotta anche qui in direzione del raccordo anulare andiamo nel quadrante sud della capitale dove segnaliamo che a causa di un incidente e rimane ancora chiusa la via del Mare all'altezza di Acilia In entrambe le direzioni il traffico viene temporaneamente deviato Sulla via Ostiense permangono code anche sulla via Pontina anche qui per un incidente avvenuto tra Pomezia e via di Trigoria in direzione Roma sulla Cristoforo Colombo codema per traffico tra via di Casal Palocco e via in direzione del raccordo anulare è proprio sul Raccordo Anulare rallentamenti in carreggiata esterna tra la Pontina è La Romanina è interna code per traffico dalla Cassia bis alla Salaria è più avanti Boccea e Casal del Marmo infine gli eventi nella capitale a Piazza del Popolo questa sera fino al 10 giugno si svolgerà l'edizione 2025 del team Summer hits divieti di sosta possibili chiusure nell'area tra la piazza via del Corso via del Babuino via di Ripetta E possibili rallentamenti nelle fasi di afflusso e deflusso degli spettatori tra il Muro Torto via Luisa di Savoia Lungotevere in Augusta