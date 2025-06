Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2025 ore 18 | 25

Benvenuti a un nuovo aggiornamento di Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità della regione Lazio. Oggi, 8 giugno 2025, alle ore 18:25, vi riportiamo le ultime notizie sulla circolazione a Roma e dintorni, per aiutarvi a pianificare al meglio i vostri spostamenti. Restate con noi per scoprire tutte le novità e le eventuali criticità che potrebbero influenzare il vostro viaggio.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo con gli aggiornamenti della A24 Roma Teramo permangono lunghe code a seguito di un incidente avvenuto in precedenza tra Castel Madama e Tivoli in direzione Roma ci spostiamo nel quadrante sud della capitale dove a causa di un incidente è stata chiusa la via del Mare all'altezza di Acilia In entrambe le direzioni il traffico viene temporaneamente deviato Sulla via Ostiense permangono le code anche sulla via Pontina è qui per un incidente avvenuto tra Pomezia e via di Trigoria in direzione Roma rimosso invece l'incidente avvenuto sulla via Flaminia all'altezza Colle delle rose in direzione Morlupo la circolazione è tornata regolare sulla statale Aurelia code per traffico all'altezza dello svincolo di Torre in Pietra andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico dalla Cassia bis alla Salaria più avanti tra Boccea del Marmo infine cantieri sulla A1 Roma Napoli per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione nelle notti tra il 9 e il 10 giugno sarà chiuso lo svincolo di Cassino in entrata verso i fascia oraria 21 6 del mattino in alternativa si consiglia di entrare nella stazione di Pontecorvo e proseguire la statale Casilina da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it