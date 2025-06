Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2025 ore 17 | 25

Ben ritrovati, ascoltatori di Astral Infomobilità: il servizio dedicato alla viabilità della regione Lazio. Ecco le ultime novità del 8 giugno 2025 alle ore 17:25, per aiutarvi a pianificare al meglio i vostri spostamenti. Tra code e incidenti, il traffico si presenta intenso in diversi punti strategici di Roma e dintorni. Restate con noi per le informazioni aggiornate e i consigli utili per affrontare al meglio il vostro viaggio.

apriamo con incidente sulla A24 Roma Teramo che genera code tra Castel Madama e Tivoli in direzione Roma ci spostiamo nel quadrante sud della capitale dove segnaliamo due incidenti il primo sulla Pontina con code tra Pomezia e via di Trigoria in direzione Roma il secondo sulla via del mare con code tra Acilia e Vitinia In entrambe le direzioni prudenza anche sulla via Flaminia dove anche qui a causa di un incidente avvenuto in precedenza permangono rallentamenti all'altezza di Colle delle rose in direzione Morlupo Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea fl3 roma-viterbo la colazione tra Vetralla e San Martino al Cimino è tornata regolare a seguito di un guasto tecnico i treni regionali possono registrare ritardi e subire variazioni di percorso o cancellazioni infine gli eventi nella capitale a Piazza del Popolo prosegue fino al 10 giugno l'edizione 2025 del team Summer hits divieti di sosta e possibili chiusure nell'area tra la via del Corso via del Babuino via di Ripetta E possibili rallentamenti nelle fasi di afflusso e deflusso degli spettatori tra il Muro Torto via Luisa di Savoia a Lungotevere in Augusta