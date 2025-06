Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2025 ore 15 | 25

Benvenuti con l'aggiornamento di Astral Infomobilità. La situazione sulla viabilità di Roma e Lazio al 8 giugno 2025 alle 15:25 mostra traffico generalmente scorrevole sulle principali arterie autostradali, fatta eccezione per la Via Flaminia, interessata da un incidente senza attualmente causare code. Si consiglia di mantenere prudenza e di rispettare i divieti di circolazione sui mezzi pesanti. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle principali strade autostrade della Regione unica eccezione la via Flaminia dove sia da poco verificato un incidente che al momento non genera code alla stessa di Colle delle rose in direzione Morlupo Si raccomanda comunque prudenza ricordiamo il divieto di circolazione sulle autostrade per i mezzi con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo in vigore fino alle 22 di questa sera passiamo al trasporto ferroviario la linea fl3 roma-viterbo permane sospesa la circolazione tra Vetralla e San Martino al Cimino a causa di un guasto tecnico attivato il servizio con bus infine gli eventi nella capitale Piazza del Popolo prosegue fino al 10 giugno l'edizione 2025 del team Summer hits divieti di sosta è possibile chiusure nell'area tra la piazza via del Corso via del Babuino via di Ripetta possibili rallentamenti nelle fasi di afflusso e deflusso degli spettatori tra il Muro Torto via Luisa di Savoia e Lungotevere in Augusta da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it